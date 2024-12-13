"На мой взгляд, лучшие игроки первой части сезона РПЛ — Барко и Кордоба. Они оба были очень полезны для своих команд. Можно выделить и других игроков, но для меня они лучшие", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне Эсекьель Барко провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 9 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 14 миллионов евро.
На счету Джона Кордобы 18 матчей, 8 забитых голов и 5 голевых передач. Рыночная стоимость 31-летнего колумбийца, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.
Камоцци: лучшие игроки первой части сезона РПЛ — Барко и Кордоба
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"