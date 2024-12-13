"В следующем году жду, что "Зенит" не выиграет чемпионство. Пусть кому-то, хотя бы болельщикам, поднимут настроение. Хотелось бы, чтобы чемпионом стал либо "Спартак", либо "Краснодар". Лично свои планы на следующий год пока не могу рассказать", - цитирует Глушакова Sport24.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, такое же количество очков в своем активе имеет петербургский "Зенит", который располагается на второй строчке. Тройку лидеров чемпионата замыкает московский "Спартак" - красно-белые отстают от лидирующих южан на два очка.
Напомним, что петербуржцы являются чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду. По итогам сезона-2023/2024 команде Сергея Семака также удалось завоевать Кубок России - в Суперфинале петербуржцы одержали победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1.
Глушаков: в следующем году жду, что "Зенит" не выиграет чемпионство. Пусть кому-то поднимут настроение
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков рассказал, чего ждет в 2025 году.
Фото: ФК "Химки"