"Так много иностранцев в команде! Очень много. Получается, мы смотрим не чемпионат России, а чемпионат Южной Америки… Это касается не только "Краснодара". Посчитайте, сколько легионеров в "Зените", "Динамо", "Оренбурге"… Да везде! Просто ужас какой-то", - приводит слова Кавазашвили "Евро-Футбол.Ру".
Чемпионат России по футболу текущего сезона 9 декабря был приостановлен на зимнюю паузу, которая продлится до конца февраля - начала марта. На время перерыва первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который в 18-ти матчах набрал 39 очков. Такое же количество набранных очков имеет петербургский "Зенит", который, уступая "быкам" по дополнительным показателям, располагается на второй строчке.
Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", который в активе имеет 37 очков.
Кавазашвили: в "Краснодаре", "Зените", "Динамо" много иностранцев. Чемпионат Южной Америки, получается
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, что его настораживает в футбольном клубе "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"