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Депутат Свищев анонсировал обсуждение законопроекта о возвращении пива на стадионы

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев анонсировал обсуждение на круглом столе в нижней палате российского парламента законопроекта о возвращении пива на стадионы.
Фото: ФК "Ростов"
"24 декабря будет совместный круглый стол, где вместе с комитетом Госдумы по экономической политике мы обсудим этот законопроект. Будем обсуждать вопрос возвращения пива на стадионы", - приводит слова Свищева ТАСС.

Напомним, в Российской Федерации с 2005 года запрещено продавать пиво на спортивных объектах. Исключением из этого запрета стал период проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В последнее время всё чаще возобновляют разговоры о возврате пива на стадионе, но главными противниками данной инициативы остаются представители Министерства здравоохранения.

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