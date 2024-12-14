- Гвардиола или Анчелотти? Сложный выбор. Это два лучших тренера в мире. Но Гвардиола сделал больше для развития футбола, для его прогресса. Анчелотти тоже великолепен. Я не могу выбрать никого из них.
Нападающий Марвин Чуни присоединился к казанскому "Рубину" в сентябре этого года. За российскую команду 23-летний футболист из Албании провел 9 матчей и пока не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за итальянский клуб "Фрозиноне".
До 2023 года футболист находился в системе мюнхенской "Баварии", которую с 2013 по 2016 год возглавлял нынешний главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
Источник: Metaratings
Чуни: Гвардиола сделал больше для развития футбола, чем Анчелотти
Форвард казанского "Рубина" Марвин Чуни сравнил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу и наставника "Реала" Карло Анчелотти.
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