- Угальде просто делает свою работу, хотя все ему пророчили не самые радужные перспективы. Казалось, что он плохо выглядел, как только пришел в "Спартак". Но сейчас он просто делает свою работу, забивая голы. Да, он забил много рабочих мячей за счет какого?то чутья, но у него очень хорошие ассистенты. Поэтому он хорошо выглядит в бомбардирской гонке. А так ключевая фигура "Спартака" — Барко.
Нападающий Манфред Угальде перешел в московский "Спартак" в начале этого года из нидерландского "Твенте". В весенней части сезона костариканец записал на свой счет лишь один гол в 16 матчах за красно-белых. В текущем сезоне форвард забил 16 голов в 22 матчах РПЛ и Кубка России, а также сделал три голевые передачи.
Эсекьель Барко пополнил состав "Спартака" этим летом, перейдя из аргентинского клуба "Ривер Плейт". На счету аргентинского атакующего полузащитника 9+6 по системе гол плюс пас в 22 играх за российскую команду.
Источник: "Чемпионат"
"Угальде просто делает свою работу". Бояринцев назвал ключевую фигуру "Спартака"
Бывший игрок "Спартака" Денис Бояринцев назвал ключевого игрока красно-белых в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"