- Пока, конечно, Алексей Батраков действительно вне конкуренции, но будет ещё весенняя стадия чемпионата. И давайте посмотрим. Потому что против него научились играть — и если обратить внимание, в последних матчах "Локомотива" перед паузой Батраков уже был не так ярок.
Алексей Батраков, играющий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником московского "Локомотива". 19-летний хавбек провел в нынешнем сезоне 17 матчей в РПЛ, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. В 6 играх Кубка России Батраков записал на свой счет 1+2 по системе гол плюс пас. В середине ноября футболист дебютировал за основную команду национальной сборной России.
Источник: "РБ Спорт"
Орлов: в последних матчах "Локомотива" Батраков уже был не так ярок
Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"