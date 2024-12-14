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Орлов: в последних матчах "Локомотива" Батраков уже был не так ярок

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Пока, конечно, Алексей Батраков действительно вне конкуренции, но будет ещё весенняя стадия чемпионата. И давайте посмотрим. Потому что против него научились играть — и если обратить внимание, в последних матчах "Локомотива" перед паузой Батраков уже был не так ярок.

Алексей Батраков, играющий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником московского "Локомотива". 19-летний хавбек провел в нынешнем сезоне 17 матчей в РПЛ, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. В 6 играх Кубка России Батраков записал на свой счет 1+2 по системе гол плюс пас. В середине ноября футболист дебютировал за основную команду национальной сборной России.

Источник: "РБ Спорт"

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