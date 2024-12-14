Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Ньюкасл
4 - 0 4 0
ЛестерЗавершен
Ливерпуль
2 - 2 2 2
ФулхэмЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 2 1 2
ИпсвичЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
0 - 0 0 0
ОсасунаЗавершен
Мальорка
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Севилья
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Райо Вальекано
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
0 - 1 0 1
АталантаЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
Наполи2 тайм
Ювентус
22:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Майнц
2 - 1 2 1
БаварияЗавершен
Унион
1 - 1 1 1
БохумЗавершен
Боруссия М
4 - 1 4 1
ХольштайнЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
Вердер1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
1 - 1 1 1
ЛилльЗавершен
Осер
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
Реймс
23:00
МонакоНе начат

Деменко: для "Зенита" лучше, что у них весной график будет сложнее

Бывший игрок "Зенита" Максим Деменко поделился своим мнением о перспективах петербургского клуба во второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"У "Зенита" весной график сложнее? Для питерцев это даже лучше. Мы видели, каким соперникам "Зенит" проиграл в последних двух турах. После поражения от "Крыльев Советов" Семак сказал, что у некоторых его футболистов не было должного настроя на такого соперника. Поэтому, чем сложнее оппонент, тем более заряженными будут питерцы", - приводит слова Деменко "Евро-Футбол.Ру".

Петербургский "Зенит" в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 39 очков, с которыми на данный момент располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Лидером первенства является футбольный клуб "Краснодар", который так же имеет в активе 39 очков, но у "быков" перед сине-бело-голубыми есть преимущество в виде победы в очной встрече команд (в 10-м туре "Краснодар" дома победил со счётом 2:0).

В 19-м туре, который станет первым после окончания зимней паузы в РПЛ, "Зенит" на своем поле сыграет против московского ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится