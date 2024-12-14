"У "Зенита" весной график сложнее? Для питерцев это даже лучше. Мы видели, каким соперникам "Зенит" проиграл в последних двух турах. После поражения от "Крыльев Советов" Семак сказал, что у некоторых его футболистов не было должного настроя на такого соперника. Поэтому, чем сложнее оппонент, тем более заряженными будут питерцы", - приводит слова Деменко "Евро-Футбол.Ру".
Петербургский "Зенит" в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 39 очков, с которыми на данный момент располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Лидером первенства является футбольный клуб "Краснодар", который так же имеет в активе 39 очков, но у "быков" перед сине-бело-голубыми есть преимущество в виде победы в очной встрече команд (в 10-м туре "Краснодар" дома победил со счётом 2:0).
В 19-м туре, который станет первым после окончания зимней паузы в РПЛ, "Зенит" на своем поле сыграет против московского ЦСКА.
Деменко: для "Зенита" лучше, что у них весной график будет сложнее
Бывший игрок "Зенита" Максим Деменко поделился своим мнением о перспективах петербургского клуба во второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"