"Верю ли я, что футболисты могут прожить на 30 тысяч в месяц? Нет. Конечно, если ты запрешься дома и не будешь выходить, то сможешь прожить месяц на эти деньги. Но я бы так не смог", - приводит слова Маркова "Матч ТВ".
Евгений Марков выступает на позиции центрального нападающего в воронежском "Факеле" с января 2023 года. Действующее соглашение между 30-летним форвардом и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2024/25. В текущем сезоне он принял участие в 19 официальных матчах, в которых всего забил 5 голов, отдал 1 голевую передачу, а также получил 2 желтые и 1 прямую красную карточки.
Игрок "Факела" Марков - о том, как прожить на 30 тыс. рублей в месяц: запереться дома и не выходить
Нападающий воронежского "Факела" Евгений Марков рассказал, что не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц.
Фото: ФК "Факел"