Ранее СМИ сообщали, что Игнатов находится в числе восьми футболистов, с которыми "Спартак" собирается расстаться (продать или отдать в аренду) в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне Михаил в составе москвичей в общей сложности принял участие в 9 официальных матчах (32,8 мин. за игру), в которых результативными действиями не отметился.
Действующее соглашение между атакующим полузащитником и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2024/25. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 1,2 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Акрон" хочет арендовать игрока "Спартака" Игнатова
По информации СМИ, тольяттинский "Акрон" рассматривает вариант с арендой полузащитника московского "Спартака" Михаила Игнатова.
Фото: ФК "Спартак"