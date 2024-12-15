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Тарханов: пока вообще неизвестно, что будет с "Крыльями", идут какие-то расследования

Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Александр Тарханов прокомментировал текущую ситуацию с самарским клубом.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Пока вообще неизвестно, что будет с "Крыльями". Какие-то расследования идут по отношению к ним. Матч "Химки" - "Крылья" тоже расследуют. Десять команд не могут убрать. Единственное, что плохо - господдержка может уйти. Возможен такой вариант. Потому что Федорищев говорит, что слишком много денег уходит на футбол, а где много денег, там естественная коррупция. Ветер в сторону "Акрона"? Не могу сказать пока. Может, в сторону "Акрона", потому что это частный клуб, и туда не надо вливать много государственных финансов, - передаёт слова Тарханова Metaratings.ru.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что узнал от сотрудника "Крыльев Советов" о якобы долге клуба в размере 36 миллионов рублей, деньги предназначались неназванным представителям судейского корпуса российского футбола. По итогам полученной информации правоохранительные органы региона открыли расследование.

Матч 26 тура РПЛ сезона-2021/2022 "Химки" - "Крылья Советов" состоялся 24 апреля 2022 года и завершился крупной победой подмосковного клуба со счётом 4:1, по его итогам Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала две результативные ошибки в пользу "Химок" (неверно назначенный пенальти и неправильно засчитанный гол) со стороны главного рефери Алексея Матюнина.

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