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Пименов: "Спартак" очень мощно провёл матчи на финише осеннего отрезка

Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов высказался по поводу победной серии "Спартака" в концовке осенней части текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Ярким событием первой части чемпионата РПЛ считаю матчи "Спартака" на финише осеннего отрезка сезона. Красно-белые провели их очень мощно, благодаря чему сейчас они смогли включиться в борьбу за первое место, - передаёт слова Пименова Matchtv.ru.

"Спартак" одержал в Российской премьер-лиге шесть побед подряд на отрезке с 13 по 18 тур, начиная с 27 октября. Это позволило красно-белым набрать 37 очков в 18 матчах и подняться на третье место в турнирной таблице. Отставание московского клуба от лидирующих в чемпионской гонке "Краснодара" и "Зенита" составляет 2 очка.

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