"Я мало играю? Конечно, любой футболист хочет больше играть, я не исключение. Никто не хочет постоянно сидеть на скамейке. Посмотрим, что произойдет этой зимой, у меня есть действующий контракт с клубом, который я уважаю. Пока мне больше нечего сказать", - цитирует Кастаньо "РБ Спорт".
Кевин Кастаньо перешел в "Краснодар" из мексиканского "Крус Асуль" в прошлое зимнее трансферное окно за 7,3 миллионов евро и подписал контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне колумбиец провел во всех турнирах 21 матч и отметился 1-м забитым мячом и 4-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 6 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками.
Полузащитник "Краснодара" Кастаньо недоволен количеством игрового времени
Полузащитник "Краснодара" Кевин Кастаньо недоволен тем, что мало играет.
Фото: ФК "Краснодар"