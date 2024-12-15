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Полузащитник "Краснодара" Кастаньо недоволен количеством игрового времени

Полузащитник "Краснодара" Кевин Кастаньо недоволен тем, что мало играет.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я мало играю? Конечно, любой футболист хочет больше играть, я не исключение. Никто не хочет постоянно сидеть на скамейке. Посмотрим, что произойдет этой зимой, у меня есть действующий контракт с клубом, который я уважаю. Пока мне больше нечего сказать", - цитирует Кастаньо "РБ Спорт".

Кевин Кастаньо перешел в "Краснодар" из мексиканского "Крус Асуль" в прошлое зимнее трансферное окно за 7,3 миллионов евро и подписал контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне колумбиец провел во всех турнирах 21 матч и отметился 1-м забитым мячом и 4-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 6 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками.

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