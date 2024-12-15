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Непомнящий: после зимних сборов Артем Дзюба заиграет еще лучше

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба провел первую часть сезона на высоком уровне. Не все могут так органично влиться в новую команду. А после зимних сборов Артем заиграет еще лучше, подтянув физическую форму", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно и подписал контракт до конца этого сезона. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 11 матчей и отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров тольяттинцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 22-мя набранными очками.

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