- Наир справился бы в испанском чемпионате. Он сильный игрок с хорошей скоростью и футбольной головой. Если поступит предложение, которое устроит и его, и "Локомотив", тогда стоит соглашаться, - передает слова Наумова "СЭ".
Тикнизян является игроком "Локомотива" с 2021 года. Всего футболист провел за московскую команду 112 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 16 результативных передач на партнеров. Контракт защитника с "Локомотивом" рассчитан до середины 2026 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.
В этом сезоне Тикнизян выходил на поле в 23 матчах во всех турнирах, дважды поразил ворота соперников и один раз ассистировал партнеру.
Экс-президент "Локомотива" Наумов оценил шансы Тикнизяна заиграть в Испании
Бывший президент столичного "Локомотива" Николай Наумов оценил шансы защитника "железнодорожников" Наира Тикнизяна заиграть в чемпионате Испании.
Фото: Официальный сайт РПЛ