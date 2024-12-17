"Мы еще не обсуждали с "Оренбургом" продление контракта. Правда ли, что Марин покинет клуб летом? Нет, это не так. В данный момент он сконцентрирован на том, чтобы помочь команде. Уверен, что найдем решение для Марина в следующем году", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джимми Марин провел за "Оренбург" во всех турнирах 18 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками в своем активе. "Оренбург" вылетел из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
Агент Марина: мы еще не обсуждали с "Оренбургом" продление контракта
Футбольный агент Хосе Луис Родригес, представляющий интересы полузащитника "Оренбурга" Джимми Марина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"