"Кордобу назвал бы лучшим футболистом первой части РПЛ. Он внёс большой вклад в игру и результаты "Краснодара", который находится на первом месте. Что касается периода без голов после подписания нового контракта — такое бывает у каждого футболиста", - цитирует Балахнина "Чемпионат".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" занимает второе место с таким же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками в своем активе.
Балахнин: Кордобу назвал бы лучшим футболистом первой части РПЛ
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Фото: ФК "Краснодар"