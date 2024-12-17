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Балахнин: Кордобу назвал бы лучшим футболистом первой части РПЛ

Российский тренер Сергей Балахнин назвал лучшего игрока чемпионата России в первой части сезона-2024/2025
Фото: ФК "Краснодар"
"Кордобу назвал бы лучшим футболистом первой части РПЛ. Он внёс большой вклад в игру и результаты "Краснодара", который находится на первом месте. Что касается периода без голов после подписания нового контракта — такое бывает у каждого футболиста", - цитирует Балахнина "Чемпионат".

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" занимает второе место с таким же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками в своем активе.

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