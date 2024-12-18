- Странно слышать, когда говорят, что любителями хорошо играли с командой РПЛ. Ребят, во-первых, вы не настолько уже любители. Все понимают, что команда РПЛ выходит на пол-Фёдора чаще всего. У меня был опыт за "Динамо" против "Амкала". 5:0. Когда даже Овечкин забил! Не даже, но Ови вышел и забил мяч. Легенда хоккея! Потом ещё им отгрузили и поехали. Для болельщиков это прикольный инфоповод. Но не надо к этому относиться серьёзно, сравнивать с уровнем РПЛ. Это разные вещи, - приводит слова Комличенко "Чемпионат".
17 ноября 2024 года во время международной паузы ФИФА московское "Динамо" провело товарищеский матч с медиаклубом "Амкал" и уступило со счётом 2:3, забитыми мячами в составе бело-голубых отметились вингеры Денис Макаров и Ярослав Гладышев.
Ранее бело-голубые уже проводили товарищескую игру с "Амкалом" 25 июня 2022 года - встреча завершилась со счётом 5:0, при этом первый гол на 11-й минуте забил прославленный российский хоккеист Александр Овечкин. Николай Комличенко, выступавший в то время за "Динамо", забил в матче с "Амкалом" третий мяч на 86-й минуте.
Комличенко - о медиаклубах: даже Овечкин забил за "Динамо" против "Амкала"! Не надо сравнивать с уровнем РПЛ
Нападающий "Ростова" и экс-форвард московского "Динамо" Николай Комличенко высказался о своём отношении к матчам медийных команд с клубами РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"