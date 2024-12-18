Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

Реал Мадрид
3 - 0 3 0
ПачукаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
23:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
23:30
ВаленсияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
23:00
ПСЖНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:30
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
22:45
БрентфордНе начат
Саутгемптон
23:00
ЛиверпульНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
6 - 1 6 1
ЧезенаЗавершен
Рома
23:00
СампдорияНе начат

"Краснодар" может купить бразильского нападающего Адемира

По информации СМИ, футбольный клуб "Краснодар" зимой может подписать вингера бразильской "Байи" Адемира.
Фото: Abner Dourado/AGIF
Адемир с 1 апреля 2023 года выступает в составе бразильского футбольного клуба "Баия". Действующее соглашение между 29-летним футболистом и клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского вингера в 1,5 млн евро.

В 2024 году Адемир в общей сложности принял участие в 55 официальных матчах, в которых ему удалось забить 6 голов, отдать соперникам 8 голевых передач, получить 1 желтую карточку.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится