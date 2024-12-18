Адемир с 1 апреля 2023 года выступает в составе бразильского футбольного клуба "Баия". Действующее соглашение между 29-летним футболистом и клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского вингера в 1,5 млн евро.
В 2024 году Адемир в общей сложности принял участие в 55 официальных матчах, в которых ему удалось забить 6 голов, отдать соперникам 8 голевых передач, получить 1 желтую карточку.
Источник: "СЭ"
"Краснодар" может купить бразильского нападающего Адемира
По информации СМИ, футбольный клуб "Краснодар" зимой может подписать вингера бразильской "Байи" Адемира.
Фото: Abner Dourado/AGIF