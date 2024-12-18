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Борис Ротенберг рассказал о работе ментально-когнитивного отдела в академии "Локомотива"

Директор департамента развития молодёжного футбола в московском "Локомотиве" Борис Ротенберг рассказал о работе в академии "железнодорожников" ментально-когнитивного отдела.
Фото: ФК "Локомотив"
"Для ментально-когнитивного отдела закупили новейшее современное оборудование, благодаря которому наши специалисты могут проводить качественный анализ состояния футболистов и давать рекомендации для их ментального развития. Отмечу, что отдел работает не только с игроками, но и с тренерами всех отделений. Мы проводим собрания для родителей мужских команд. В следующем году планируется организация подобных мероприятий и для всех возрастов женского отделения", - приводит слова Ротенберга "Гудок".

Борис Ротерберг занял в московском футбольном клубе пост директора департамента развития молодёжного футбола "Локомотив" в ноябре 2022 года. До этого на протяжении шести лет он выступал в составе "железнодорожников". Также на его счету выступления в составе таких команд, как петербургский "Зенит", московское "Динамо", "Химки", "Алания", "Ростов".

"Локомотив" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 18-го тура, набрав 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. Отставание от текущих лидеров - "Краснодара" и "Зенита" - составляет 4 очка. Кроме того, команда Михаила Галактиоова продолжает выступление в Кубке России. 11 марта на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов красно-зеленые на выезде сыграют против махачкалинского "Динамо".

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