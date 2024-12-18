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Гендиректор "Акрона": у Дзюбы колоссальный опыт лучших раздевалок и баз страны

Генеральный директор тольяттинского "Акрона" Алексей Власов рассказал, о чем говорил с нападающим Артемом Дзюбой на переговорах по поводу подписания контракта.
Фото: ФК "Акрон"
"Мы просто проговорили некоторые нюансы, рассказали подробнее о клубе и наших ценностях. Сказали Артёму, что нам важны его опыт и лидерские качества, потому что мы уделяем большое внимание развитию молодёжи. Может, он даже нам что-то подскажет, что-то улучшит в быту команды, потому что у него колоссальный опыт лучших раздевалок и баз страны", - приводит слова Власова "Чемпионат".

Артём Дзюба в сентябре 2024 года, находясь в статусе свободного агента, подписал с тольяттинским футбольным клубом "Акрон" однолетний контракт. После перехода 36-летний нападающий в составе своей новой команды в общей сложности 11 раз появился на поле в официальных матчах, где ему удалось 3 раза забить гол и 3 рада отдать голевую передачу.

Ранее форвард выступал в составе таких команд, как московский "Спартак", петербургский "Зенит", московски "Локомотив", томская "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал". Кроме того, на его счету 55 матчей в составе сборной России по футболу.

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