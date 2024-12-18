"Если "Спартак" сам хочет продать Зиньковского, то это одно. Если же он хочет уйти, то зря. Я бы ему не советовал уходить. Он может зачахнуть и пойти по рукам низших коллективов, а потом закончит где-то в команде с 10-го места. Вот это его перспективы. Он мог бы вырасти в хорошего игрока, если бы не выёживался, а работал над собой всегда", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник Антоне Зиньковский входит в число восьми игроков, с которыми московский "Спартак" хочет расстаться в зимнее трансферное окно.
28-летний футболист выступает за "Спартак" с июля 2022 года, когда красно-белые выкупили его у самарских "Крыльев Советов" за 3,2 млн евро. Контракт между хавбеком и футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 2,5 млн евро.
"Может зачахнуть". Пономарёв оценил перспективы Зиньковского после ухода из "Спартака"
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал информацию СМИ о возможном уходе из московского "Спартака" полузащитника Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"