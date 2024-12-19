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Гендиректор "Акрона" - о зарплате Дзюбы в 1,5 млн рублей в месяц: плюс-минус похожа

Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов рассказал, насколько близка к реальности информация о том, что зарплата Артёма Дзюбы составляет 1,5 млн рублей в месяц.
Фото: ФК "Акрон"
"Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда. Можем называть его самым высокооплачиваемым игроком команды? В топ-5 входит", - приводит слова Власова "Чемпионат".

Артём Дзюба пополнил состав тольяттинского "Акрона" в сентябре 2024 года, подписав с футбольным клубом однолетний контракт. В составе красно-чёрных 36-летний нападающий за три месяца сыграл 11 официальных матчей, в которых ему удалось 3 раза забить гол и 3 раза отдать голевую передачу.

"Акрон" после 18 матчей в Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка, располагается на девятом месте в турнирной таблице.

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