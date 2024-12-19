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Наумов: Личка меня очень сильно разочаровал

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о наставнике "Динамо" Марцеле Личке.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Меня очень сильно разочаровал Личка. Я думал, что он продолжит держать уровень, но он сник, его команда играет не так уверенно. Также меня разочаровал Николич. Я считал, что он гораздо быстрее наладит игру ЦСКА, но пока у него не очень получается, - передает слова Наумова "Чемпионат".

После первой части чемпионата России в турнирной таблице лидирует "Краснодар", набравший 39 очков. В тройку лидеров РПЛ также входят петербургский "Зенит" и столичный "Спартак".

"Динамо" с 35 очками в активе располагается на четвертом месте. Бело-голубые в 18 матчах одержали 10 побед и потерпели три поражения, пять матчей с участием "Динамо" завершились ничейным исходом.

В первом матче после зимней паузы подопечные Марцела Лички на выезде сыграют с "Ростовом", матч 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта 2025 года.

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