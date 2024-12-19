- Меня очень сильно разочаровал Личка. Я думал, что он продолжит держать уровень, но он сник, его команда играет не так уверенно. Также меня разочаровал Николич. Я считал, что он гораздо быстрее наладит игру ЦСКА, но пока у него не очень получается, - передает слова Наумова "Чемпионат".
После первой части чемпионата России в турнирной таблице лидирует "Краснодар", набравший 39 очков. В тройку лидеров РПЛ также входят петербургский "Зенит" и столичный "Спартак".
"Динамо" с 35 очками в активе располагается на четвертом месте. Бело-голубые в 18 матчах одержали 10 побед и потерпели три поражения, пять матчей с участием "Динамо" завершились ничейным исходом.
В первом матче после зимней паузы подопечные Марцела Лички на выезде сыграют с "Ростовом", матч 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта 2025 года.
Наумов: Личка меня очень сильно разочаровал
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о наставнике "Динамо" Марцеле Личке.
Фото: Официальный сайт РПЛ