"Я провел там шесть месяцев, и в "Пари НН" много качественных футболистов. Нижний Новгород имеет хорошую команду. Но если выбирать кого-то особенного, то это Мухин. Молодой игрок с огромным потенциалом", - цитирует Илича Sport24.
В текущем сезоне Антон Мухин провел за "Пари НН" во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего опорного полузащитника в 250 тысяч евро, контракт игрока с нижегородцами рассчитан до лета 2025 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками.
"Огромный потенциал". Бывший тренер "Пари НН" Илич назвал особенного игрока в составе нижегородцев
Бывший главный тренер "Пари НН" Саша Илич назвал самого талантливого игрока нижегородцев.
Фото: ФК "Пари НН"