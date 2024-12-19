"В концовке первой части сезона "Спартак" показал, что способен играть в современный футбол и навязать конкуренцию тому же "Зениту", например. Игра "Спартака" в конце первой части сезона — это именно тот футбол, который хотят видеть болельщики. Станкович может помочь "Спартаку" вернуть прежний статус. Если они продолжат так играть, то все их будут бояться, как это раньше и было", - приводит слова Непомнящего "РБ Спорт".
Московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяна Станковича в последних шести матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал шесть побед с общим счётом 19:2. Тем самым, красно-белые за 18 матчей набрали 37 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от текущих лидеров - футбольного клуба "Краснодар" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка.
В первом матче после завершения зимнего перерыва "Спартак" на своём поле 2 марта сыграет против футбольного клуба "Оренбург".
Непомнящий: если "Спартак" продолжит так играть, то все его будут бояться
Отечественный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился своими впечатлениями от выступления московского "Спартака" в конце первой части текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"