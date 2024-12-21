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Махачкалинское "Динамо" проведет на сборах девять товарищеских матчей

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о планах команды за зимние сборы.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Мы определились со всеми соперниками. На сборах мы проведём девять игр. Откуда будут соперники? Из России, Казахстана и Азербайджана", - цитирует Газизова Metaratings.

После 18-ти сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками.

Махачкалинский клуб занял третье место в группе Кубка России с московским "Динамо", "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов". Махачкалинцы сыграют на своем поле с московским "Локомотивом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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