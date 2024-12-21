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Деменко: Зиньковский вписался бы в игру "Краснодара"

Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался об игре полузащитника "Спартака" Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, что Антон вписался бы в игру, например, "Краснодара". На месте "быков" я бы присмотрелся к Антону. Посмотрим, куда футбольная дорога приведет его в следующем году. Но важно понимать, что Зиньковскому нужно доверие тренера", - цитирует Деменко "РБ Спорт".

В этом сезоне Антон Зиньковский провел за московский "Спартак" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2,5 миллионов евро. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года. На счету Зиньковского 3 матча в составе сборной России.

После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.

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