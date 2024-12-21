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"Карьера удалась". Чернышов назвал Миранчука одним из великих футболистов СССР и России

Бывший главный тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов поделился своим мнением о карьере полузащитника американского клуба "Атланта Юнайтед" и сборной России Алексея Миранчука.
Фото: IMAGO
"Когда Миранчук уезжал в Италию, надеялись, что он покажет больше. Если смотреть статистику, он не так много минут сыграл. Может, в Испании ему было бы комфортнее. Но если посмотреть на трофей Лиги Европы, то карьера удалась. Не так много российских футболистов выигрывали европейские кубки. Не побоюсь этого слова, но Миранчук встал в ряд великих игроков СССР и России", — приводит слова Чернышова Legalbet.

Алексей Миранчук выступает в составе американского клуба "Атланта Юнайтед" с июля 2024 года, когда его выкупили у итальянской "Аталанты" за 12 млн евро.После перехода в составе новой команды российский полузащитник в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых ему удалось забить 3 гола и отдать партнерам по команде 4 голевые передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 10 млн евро. Ранее Миранчук выступал в составе таких команд, как московский "Локомотив", а также итальянские "Аталанта" и "Торино".

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