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Кузьмичёв: стратегически Батраков и "Локомотив" желают подписать новый контракт

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал о переговорах по новому контракту футболиста, которые прошли на этой неделе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Все прошло конструктивно. Понятно, что никаких окончательных решений принято не было. Стратегически обе стороны желают подписать новый контракт. Есть понимание, какие вопросы требуют проработки, новый документ требует времени. Но у всех позитивный настрой. Очень высокая доля вероятности, что мы подпишем этот контракт", - приводит слова Кузьмичева "СЭ".

Алексей Батраков является воспитанником академии московского футбольного клуба "Локомотив". Действующее соглашение между 19-летним полузащитником и "железнодорожниками" рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 млн евро.

В текущем сезоне Алексей Батраков в составе "Локомотива" принял участие в 23 официальных матчах, в которых он 11 раз поразил ворота соперников, отметился 8 результативными передачами и получил 7 желтых карточек.

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