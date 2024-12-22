"Все прошло конструктивно. Понятно, что никаких окончательных решений принято не было. Стратегически обе стороны желают подписать новый контракт. Есть понимание, какие вопросы требуют проработки, новый документ требует времени. Но у всех позитивный настрой. Очень высокая доля вероятности, что мы подпишем этот контракт", - приводит слова Кузьмичева "СЭ".
Алексей Батраков является воспитанником академии московского футбольного клуба "Локомотив". Действующее соглашение между 19-летним полузащитником и "железнодорожниками" рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 млн евро.
В текущем сезоне Алексей Батраков в составе "Локомотива" принял участие в 23 официальных матчах, в которых он 11 раз поразил ворота соперников, отметился 8 результативными передачами и получил 7 желтых карточек.
Кузьмичёв: стратегически Батраков и "Локомотив" желают подписать новый контракт
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал о переговорах по новому контракту футболиста, которые прошли на этой неделе.
Фото: ФК "Локомотив"