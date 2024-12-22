- Я ещё не завершил карьеру. Играю в Медиалиге, а сейчас начал в падел. Вариантов вернуться в профессиональный футбол пока не было, но я хотел бы, - цитирует бывшего защитника сборной России "Чемпионат".
Набабкин большую часть своей карьеры провел в московском ЦСКА, цвета "армейцев" он защищал с 2009 по 2024 год. В общей сложности в активе Набабкина 324 матча за ЦСКА, пять забитых мячей и 11 результативных передач на партнеров.
Вместе с ЦСКА он трижды побеждал в РПЛ, три раза выигрывал Кубок России и трижды побеждал в Суперкубке.
Летом 2012 года Набабкин дебютировал за сборную России. Всего в его активе пять матчей за национальной команду.
Набабкин заявил, что хочет вернуться в профессиональный футбол
Экс-футболист ЦСКА Кирилл Набабкин, выступающий за медийный клуб "СКА-Ростов", заявил, что хотел бы вернуться в профессиональный футбол.
Фото: ПФК ЦСКА