Глава судейского комитета РФС - о коррупционном скандале: скрывать мне нечего

Павел Каманцев, занимающий должность главы судейского комитета РФС, ответил на вопрос, рассказывал ли он губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о долгах "Крыльев Советов" и о коррупции в российском футболе.

Фото: ПФК "Крылья Советов"





Когда история дойдёт до какого-то официального итога - возбуждения уголовного дела, приговора или отказного материала по уголовному делу, тогда обязуюсь дать все необходимые комментарии. Скрывать мне нечего, - передает слова Каманцева



Напомним, в конце ноября Федорищев рассказал, что один человек рассказал ему о задолженности "Крыльев Советов" в размере 36 миллионов рублей преступникам, которые имеют отношение к судейскому корпусу и занимаются коррупцией. Позже губернатор сообщил, что всю имеющуюся информация передал в соответствующие органы.



На данный момент лидером чемпионата России является "



"Крылья Советов" в 18 турах РПЛ одержали пять побед и потерпели 10 поражений, еще три матча с участием самарской команды завершились вничью. "Крылья Советов" с 18 баллами в активе занимают 10 место в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы коллектив Игоря Осинькина на выезде сыграет с "Краснодаром"!, матч пройдет 1 марта. - Конкретное содержание беседы с губернатором, кто и что произносил, как и состав участников, сказать не могу, поскольку это является частью проверки, которая проводится органами.Когда история дойдёт до какого-то официального итога - возбуждения уголовного дела, приговора или отказного материала по уголовному делу, тогда обязуюсь дать все необходимые комментарии. Скрывать мне нечего, - передает слова Каманцева "РБ Спорт" Напомним, в конце ноября Федорищев рассказал, что один человек рассказал ему о задолженности "Крыльев Советов" в размере 36 миллионов рублей преступникам, которые имеют отношение к судейскому корпусу и занимаются коррупцией. Позже губернатор сообщил, что всю имеющуюся информация передал в соответствующие органы.На данный момент лидером чемпионата России является " Краснодар ", у которого в активе 39 очков. В тройку лидеров также входят петербургский " Зенит " и столичный " Спартак ". В зоне вылета РПЛ находятся "Ахмат" и "Оренбург", у которых 13 и 8 очков соответственно."Крылья Советов" в 18 турах РПЛ одержали пять побед и потерпели 10 поражений, еще три матча с участием самарской команды завершились вничью. "Крылья Советов" с 18 баллами в активе занимают 10 место в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы коллектив Игоря Осинькина на выезде сыграет с "Краснодаром"!, матч пройдет 1 марта.