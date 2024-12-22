- Опять судьба чемпионства будет выясняться в последних турах. Здесь уже будут участвовать не только "Краснодар" и "Динамо", но и другие могут. "Зенит", как всегда, мощный, но в этом сезоне взять чемпионство будет ещё сложнее, чем в прошлом. У "Зенита" подобраны хорошие футболисты, но никак не могут нащупать свою игру, - передаёт слова Булыкина "Чемпионат".
По итогам осенней части сезона на первой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги находится "Краснодар", в активе которого 39 очков после 18 сыгранных матчей. Такое же количество турнирных баллов у петербургского "Зенита", который уступает "быкам" по результату личной встречи.
Третью позицию занимает московский "Спартак", набравший 37 очков. По 35 очков у столичных "Динамо" и "Локомотива", которые идут на четвёртом и пятом месте. ЦСКА с 31 очком замыкает топ-6.
Булыкин: в чемпионской гонке с "Зенитом" будут участвовать не только "Краснодар" и "Динамо", но и другие могут
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от чемпионской гонки весной 2025 года.
Фото: ТАСС