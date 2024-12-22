Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
17:00
БорнмутНе начат
Фулхэм
17:00
СаутгемптонНе начат
Лестер
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
17:00
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
16:00
АлавесНе начат
Реал Мадрид
18:15
СевильяНе начат
Леганес
20:30
ВильярреалНе начат
Лас-Пальмас
20:30
ЭспаньолНе начат
Бетис
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
2 - 0 2 0
Парма1 тайм
Венеция
17:00
КальяриНе начат
Аталанта
20:00
ЭмполиНе начат
Монца
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
17:30
ХайденхаймНе начат
Вольфсбург
19:30
Боруссия ДНе начат

Булыкин: в чемпионской гонке с "Зенитом" будут участвовать не только "Краснодар" и "Динамо", но и другие могут

Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от чемпионской гонки весной 2025 года.
Фото: ТАСС
- Опять судьба чемпионства будет выясняться в последних турах. Здесь уже будут участвовать не только "Краснодар" и "Динамо", но и другие могут. "Зенит", как всегда, мощный, но в этом сезоне взять чемпионство будет ещё сложнее, чем в прошлом. У "Зенита" подобраны хорошие футболисты, но никак не могут нащупать свою игру, - передаёт слова Булыкина "Чемпионат".

По итогам осенней части сезона на первой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги находится "Краснодар", в активе которого 39 очков после 18 сыгранных матчей. Такое же количество турнирных баллов у петербургского "Зенита", который уступает "быкам" по результату личной встречи.

Третью позицию занимает московский "Спартак", набравший 37 очков. По 35 очков у столичных "Динамо" и "Локомотива", которые идут на четвёртом и пятом месте. ЦСКА с 31 очком замыкает топ-6.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится