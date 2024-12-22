- Карасёв даже после ошибок - памятник российскому судейству? Нет, это не памятник российскому судейству. Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший. Есть стратегия, что игрока после ошибок нужно посадить на лавку, чтобы он обозлился и доказал. Есть обратная. Милорад Мажич (глава департамента судейства РФС. - Прим. Rusfootball.info) считает, что надо давать назначения, чтобы восстановить и вернуть в лучшую форму. То, что случилось - уже случилось, у нас нет задачи наказать. Есть задача - иметь в следующем матче топовых арбитров в оптимальной форме. Прошлый сезон Сергей провёл очень хорошо, в этом Кирилл Левников смотрится интереснее, - приводит слова Каманцева "РБ Спорт".
45-летний рефери ФИФА Сергей Карасёв в текущем сезоне работал главным арбитром на 10 матчах Российской премьер-лиги, 1 матче Кубка России и 2 матчах чемпионата Саудовской Аравии по программе обмена судьями. В 11 играх внутрироссийских турниров на счету Карасёва 2 назначенных пенальти, 42 одиночных и 2 двойных жёлтых карточки, в 2 встречах саудовской Про-лиги он показал 5 жёлтых карточек.
При этом Карасёв принял несколько спорных решений в ключевых эпизодах, которые были признаны ошибочными на последующих заседаниях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Однако даже после туров с признанными ошибками рефери продолжал получать новые назначения.
В период до политического отстранения УЕФА российских рефери, клубов и сборных от международных соревнований Карасёв работал в качестве главного арбитра на ряде топовых международных матчей.
Каманцев: Карасёв получает назначения не потому, что великий и хороший. Мажич считает, что их надо давать
Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил причины назначения арбитра Сергея Карасёва на матчи после допущенных ошибок.
Фото: УЕФА