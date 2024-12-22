Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
17:00
БорнмутНе начат
Фулхэм
17:00
СаутгемптонНе начат
Лестер
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
17:00
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
16:00
АлавесНе начат
Реал Мадрид
18:15
СевильяНе начат
Леганес
20:30
ВильярреалНе начат
Лас-Пальмас
20:30
ЭспаньолНе начат
Бетис
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
2 - 0 2 0
Парма1 тайм
Венеция
17:00
КальяриНе начат
Аталанта
20:00
ЭмполиНе начат
Монца
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
17:30
ХайденхаймНе начат
Вольфсбург
19:30
Боруссия ДНе начат

Каманцев: Карасёв получает назначения не потому, что великий и хороший. Мажич считает, что их надо давать

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил причины назначения арбитра Сергея Карасёва на матчи после допущенных ошибок.
Фото: УЕФА
- Карасёв даже после ошибок - памятник российскому судейству? Нет, это не памятник российскому судейству. Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший. Есть стратегия, что игрока после ошибок нужно посадить на лавку, чтобы он обозлился и доказал. Есть обратная. Милорад Мажич (глава департамента судейства РФС. - Прим. Rusfootball.info) считает, что надо давать назначения, чтобы восстановить и вернуть в лучшую форму. То, что случилось - уже случилось, у нас нет задачи наказать. Есть задача - иметь в следующем матче топовых арбитров в оптимальной форме. Прошлый сезон Сергей провёл очень хорошо, в этом Кирилл Левников смотрится интереснее, - приводит слова Каманцева "РБ Спорт".

45-летний рефери ФИФА Сергей Карасёв в текущем сезоне работал главным арбитром на 10 матчах Российской премьер-лиги, 1 матче Кубка России и 2 матчах чемпионата Саудовской Аравии по программе обмена судьями. В 11 играх внутрироссийских турниров на счету Карасёва 2 назначенных пенальти, 42 одиночных и 2 двойных жёлтых карточки, в 2 встречах саудовской Про-лиги он показал 5 жёлтых карточек.

При этом Карасёв принял несколько спорных решений в ключевых эпизодах, которые были признаны ошибочными на последующих заседаниях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Однако даже после туров с признанными ошибками рефери продолжал получать новые назначения.

В период до политического отстранения УЕФА российских рефери, клубов и сборных от международных соревнований Карасёв работал в качестве главного арбитра на ряде топовых международных матчей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится