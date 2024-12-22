Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Борнмут1 тайм
Фулхэм
0 - 0 0 0
Саутгемптон1 тайм
Лестер
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
Эвертон
0 - 0 0 0
Челси1 тайм
Тоттенхэм
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
0 - 1 0 1
Алавес2 тайм
Реал Мадрид
18:15
СевильяНе начат
Леганес
20:30
ВильярреалНе начат
Лас-Пальмас
20:30
ЭспаньолНе начат
Бетис
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
5 - 0 5 0
ПармаЗавершен
Венеция
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Аталанта
20:00
ЭмполиНе начат
Монца
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
17:30
ХайденхаймНе начат
Вольфсбург
19:30
Боруссия ДНе начат

Защитник "Локомотива" Тикнизян: я был недоволен своей игрой в этом году

Левый защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян высказал мнение по поводу уходящего 2024 года.
Фото: ФК "Локомотив"
- 2024 год для меня удался очень хорошим, потому что в этом году родился мой сын. Что конкретно получилось или наоборот, не получилось - это уже другой вопрос. На этом не зацикливаюсь. Всё, что прошло, меня не интересует. Конечно, всегда хочется большего. С точки зрения футбола, я был недоволен своей игрой в этом году. Хочется большего - это факт, - передаёт слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Московский "Локомотив" завершил чемпионат России-2023/2024 на четвёртом месте, набрав 53 очка в 30 матчах. Осеннюю часть текущего сезона-2024/2025 "железнодорожники" закончили на пятой строчке таблицы, набрав 35 очков в 18 матчах, при этом большую часть времени красно-зелёные находились в непосредственной близости от первой строчки и даже поднимались на неё по итогам 6 тура РПЛ.

25-летний Наир Тикнизян в текущем сезоне провёл за "Локомотив" 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится