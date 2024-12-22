- 2024 год для меня удался очень хорошим, потому что в этом году родился мой сын. Что конкретно получилось или наоборот, не получилось - это уже другой вопрос. На этом не зацикливаюсь. Всё, что прошло, меня не интересует. Конечно, всегда хочется большего. С точки зрения футбола, я был недоволен своей игрой в этом году. Хочется большего - это факт, - передаёт слова Тикнизяна Metaratings.ru.
Московский "Локомотив" завершил чемпионат России-2023/2024 на четвёртом месте, набрав 53 очка в 30 матчах. Осеннюю часть текущего сезона-2024/2025 "железнодорожники" закончили на пятой строчке таблицы, набрав 35 очков в 18 матчах, при этом большую часть времени красно-зелёные находились в непосредственной близости от первой строчки и даже поднимались на неё по итогам 6 тура РПЛ.
25-летний Наир Тикнизян в текущем сезоне провёл за "Локомотив" 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.
Защитник "Локомотива" Тикнизян: я был недоволен своей игрой в этом году
Левый защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян высказал мнение по поводу уходящего 2024 года.
Фото: ФК "Локомотив"