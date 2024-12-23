- Летом 2024 года в клуб пришел Марко Николич. Зимой команда впервые проведет полноценные сборы под руководством сербского тренера. Поэтому мне кажется, что весной ЦСКА будет выглядеть сильнее, чем в первой части сезона.
Напомним, Марко Николич возглавил московский ЦСКА в июне этого года. Под руководством нового специалиста "армейцы" провели 24 матча, в которых одержали 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
По итогам осенней части сезона команда Николича набрала 31 очко в 18 турах и занимает шестую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отставание красно-синих от лидирующей тройки составляет 6 баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Тошич: весной ЦСКА будет выглядеть сильнее, чем в первой части сезона
Бывший игрок московского ЦСКА Зоран Тошич считает, что команда прибавит во второй части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА