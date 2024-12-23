Юрий Жирков: "Зенит" — фаворит чемпионской гонки

«Краснодар» и в том сезоне навязал конкуренцию «Зениту». Все были уверены, что и в этом сезоне он это сделает. Лидерство «Краснодара» — это никакая не сенсация. Но «Зенит» остается фаворитом в борьбе за чемпионство", — цитирует Жиркова Metaratings.ru.
Напомним, что «Зенит» уже шесть раз подряд завоевывал чемпионство Российской Премьер-Лиги, начиная с сезона 2018/19, под руководством Сергея Семака. В прошлом сезоне победитель определялся в последнем туре, где сразу три команды претендовали на чемпионство: «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». В итоге «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счётом 2:1, набрав 57 очков, и опередил конкурентов на одно очко.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков после 18 туров. Он уступает лидирующему «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.
Первый официальный матч после зимней паузы «Зенит» проведет 1 марта 2025 года на стадионе «Газпром Арена» против московского ЦСКА.