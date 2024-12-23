"Лучшие тренеры года? Мусаев и Семак. Ожидания от следующего года? В РПЛ отличная интрига. Я всегда буду болеть за "Краснодар". Хочу, чтобы они выиграли чемпионство не только в следующем году, но и потом тоже побеждали", - цитирует Жоаозиньо Sport24.
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" под руководством Сергея Семака стал чемпионом России в шестой раз кряду, "Краснодар" занял второе место, отстав от петербуржцев на одно очко.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе.
Жоаозиньо назвал лучших тренеров РПЛ и поделился ожиданиями от 2025 года
Бывший игрок "Краснодара" Жоаозиньо назвал лучших тренеров РПЛ и поделился ожиданиями от следующего года.
Фото: ФК "Краснодар"