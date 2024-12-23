По информации источника, главный тренер команды Франк Артиги принял решение выставить на трансфер не менее шести игроков, включая Кирилла Панченко, Сергея Терехова и Неманю Анджелковича. У некоторых футболистов уже появились предложения. Например, Панченко рассматривает возможность перехода в один из клубов Казахстана.
Как сообщалось ранее, у футбольного клуба «Химки», расположенного в Московской области, имеется задолженность в размере примерно 900 миллионов рублей. В эту сумму входят невыплаченные зарплаты и премии сотрудникам, а также окончательные расчёты по трансферам.
В декабре в отношении главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают тринадцатое место, набрав 16 очков после 18 сыгранных матчей. Лучшими бомбардирами команды за 18 туров стали Лукас Вера и Зелимхан Бакаев, забившие по четыре мяча. Первый официальный матч после зимней паузы состоится 2 марта. Химки сыграют против воронежского «Факела» на стадионе «Арена Химки».
Источник: Metaratings.
Источник: руководство "Химок" выставило на трансфер минимум 6 футболистов
Футбольный клуб «Химки» намерен провести масштабные изменения в составе команды во время зимнего трансферного окна.
Фото: ФК "Химки"