"Будут ли какие-то изменения на тренерском посту? И будут ли игроцкие? Игроцкие будут, тренерские - нет", - цитирует Айдамирова "РБ Спорт".
Сергей Ташуев вернулся в "Ахмат" и занял пост главного тренера 3 сентября 2024 года. Специалист подписал контракт на два года. Под руководством Ташуева грозненская команда провела 11 матчей в чемпионате России, одержала 2 победы, дважды сыграла вничью и остальные встречи проиграла. После 18 туров "Ахмат" занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из РПЛ.
В "Ахмате" исключили возможность смены главного тренера
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что в клубе не планируют смену главного тренера команды.
Фото: ФК "Ахмат"