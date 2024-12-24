- Нас ждет очень интересная, жаркая борьба за золотые медали, которую поведут сразу шесть команд: "Краснодар", "Зенит", "Спартак", "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА. При этом мы не забываем, что 2025-й год объявлен в Санкт-Петербурге годом "Зенита". Наших ребят это ко многому обязывает, - передает слова Орлова Bobsoccer.
На данный момент в РПЛ лидирует "Краснодар", у которого 39 очков. Столько же баллов у петербургского "Зенита", но сине-бело-голубые уступают "быкам" по дополнительным показателям и занимают второе место. Замыкает тройку лидеров РПЛ столичный "Спартак", у которого в активе 37 очков.
РПЛ возобновится в конце февраля 2025 года. "Зенит" в 19-м туре РПЛ на своем поле примет ЦСКА, "Краснодар" встретится с "Крыльями Советов". Матчи пройдут в первых числах марта.
Орлов назвал шесть клубов, которые будут бороться за победу в РПЛ
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, какие команды будут бороться за золотые медали РПЛ в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ