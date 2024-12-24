"Бурунов — великолепный актёр, который бы здорово сыграл главного тренера. Если Бурунова поставить на место Николича, игра "армейцев" не изменится. Футболисты на поле будут такие же. Не будет обрушения качества игры. В принципе, разницы не будет. Интересная мысль, если взять и подменить Бурунова на Николича. Надо узнаваемых актёров продвигать", - приводит слова Абрамова Legalbet.
Марко Николич занимает пост главного тренера московского ЦСКА с июня 2024 года, когда сербский специалист заключил с "армейским" клубом двухлетний контракт. Под руководством 45-летнего тренера красно-синие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрали 31 очко и расположились на шестом месте в турнирной таблице.
Сергей Бурунов является актёром театра, кино, озвучивания, а также пародист. Наиболее известен по своей роли в сериале "Полицейский с Рублёвки", по работе в телешоу "Большая разница" на "Первом канале", а также по дубляжу в зарубежных фильмах героев в исполнении Леонардо ди Каприо и Джонни Деппа.
Агент Абрамов: если Бурунова поставить на место Николича, игра ЦСКА не изменится
Футбольный агент Владимир Абрамов высказался о приглашении ради шоу на тренерский мостик московского ЦСКА российского актёра и болельщика "армейского" клуба Сергея Бурунова.
Фото: ПФК ЦСКА