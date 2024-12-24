- Нужно ли "Спартаку" продлевать контракт с Селиховым?
- Я думаю, что нет, потому что он уже не будет играть в основном составе. Селихову надо срочно переключиться на другую команду, чтобы пару лет поиграть в основном составе и заработать деньги. Все, возраст-возраст.
– Почему Селихов проиграл конкуренцию Максименко?
– Вратарь, который не играет, просто зачахнет. Он всегда чахнет.
Александр Селихов является игроком московского "Спартака" с января 2017 года. Действующее соглашение между вратарем и футбольным клубом рассчитано на срок до 30 июня 2025 года. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего вратаря составляет 1,5 млн евро.
В текущем сезоне Селихов в составе "Спартака" принял участие в 8 официальных матчах, в которых он оформил 3 "сухаря", а в остальных пяти матчах всего пропустил 7 голов.
Источник: "Спорт День за Днем"
Кавазашвили: Селихову надо срочно уходить из "Спартака". Все, возраст-возраст
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о перспективах продолжения карьеры вратаря московского "Спартака" Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"