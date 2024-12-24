"Я считаю, что "Динамо" могло быть выше. Их большая проблема: у них на поле нет лидера. Тюкавин может быть наконечником атаки и забивать, но это не лидерские качества. Может быть, это только пока, из?за молодого возраста. Фомин — молчун, тоже не лидер. А иностранцы начинают заигрываться, играть на публику, что чревато потерей очков. Мне кажется, руководству "Динамо" надо задуматься о приобретении лидера", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
В сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" под руководством тренерского штаба во главе с чешским специалистом Марцелом Личкой в 18 матчах набрало 35 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидеров чемпионата России - "Краснодара" и "Зенита" - на 4 очка.
В прошлом сезоне бело-голубые завоевали бронзовые медали чемпионата России, отстав от чемпиона на одно очко.
"Руководству "Динамо" надо задуматься". Радимов обозначил большую проблему бело-голубых
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о выступлении в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва