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"СЭ": Батраков признан открытием 2024 года, Кордоба - легионером года

По итогам голосования журналистов полузащитник "Локомотива" был признан открытием, а нападающий "Краснодара" Джон Кордоба - легионером 2024 года в российском спорте.
Фото: ФК "Локомотив"
В традиционном ежегодном голосовании "СЭ" принимало участие 100 человек — журналисты, колумнисты и эксперты издания. В результате в номинации "Открытие года" за 19-летнего полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова проголосовало 66 человек. У ближайших преследователей - хоккеиста Ивана Демидова, пловца Мирона Лифинцева и борца Шарабутдина Магомедова - по 3 голоса.

А в номинации "Легионер года" за 31-летнего колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобу проголосовало 62 человека. У ближайших преследователей - бразильского полузащитника петербургского "Зенита" Вендела и узбекского полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева - по 5 голосов.

Источник: "СЭ"

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