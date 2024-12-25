- Он точно будет играть в "Локомотиве" в следующем сезоне. Батраков хочет отблагодарить своей игрой клуб, который дал ему футбольное образование. В ближайшее время мы будем видеть футболиста в составе "Локомотива", - передает слова Кузьмичёва Metaratings.
Алексей Батраков в этом сезоне провел во всех турнирах 23 поединка, 11 раз поразил ворота соперников и сделал шесть результативных передач на партнеров. Трудовой договор игрока с "железнодорожниками" рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость Батракова оценивается в восемь миллионов евро.
"Локомотив" с 35 баллами в активе занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Весной после возобновления чемпионата "железнодорожники" на выезде сыграют с махачкалинским "Динамо" в рамках 19-го тура РПЛ.
Представитель Батракова рассказал, в каком клубе футболист будет играть в следующем сезоне
Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, в каком клубе 19-летний футболист будет играть в следующем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ