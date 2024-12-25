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Семин оценил шансы "Динамо" на борьбу за чемпионство

Российский тренер Юрий Семин считает, что "Динамо" сможет побороться за золотые медали РПЛ в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Я бы хорошо оценил шансы на то, чтобы бороться за чемпионство. Хотелось бы избежать неожиданных осечек во втором круге. Многое будет зависеть от того, как проведут подготовку. У "Динамо" есть свой стиль, и это мне нравится, - передает слова Семина Metaratings.ru.

В этом сезоне "Динамо" под руководством Марцела Лички в 18 турах одержало 10 побед и потерпело три поражения, пять матчей с участием бело-голубых завершились ничейным исходом. "Динамо" с 35 очками в активе располагается на четвертом месте в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.

В первом матче после возобновления чемпионата бело-голубые в гостях сыграют с "Ростовом", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта.

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