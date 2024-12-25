"Я вам назову столько футболистов, которые в своей карьере далеко не всегда боролись за чемпионство или призовые места. Тот же Клаудиньо в Бразилии бился за выживание. "Зенит" - этот тот клуб, который каждый год хочет все выигрывать. Каждый титул дает новые эмоции, ощущения. Парни выступают за команду, где все стабильно, они могут быть спокойны относительно своего будущего", - приводит слова Оливейры "РГ".
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с российским специалистом Сергеем Семаком набрал 39 очков, которые на данный момент позволяют команде заниматься на втором месте в турнирной таблице. Кроме того, сине-бело-голубые продолжают свое выступление в Кубке России - весной на стадии 1/2 финала Пути РПЛ они встретятся с "Ростовом".
Напомним, "Зенит" становился чемпионом России последние шесть сезонов подряд. А в мае 2025 года исполнится 100 лет со дня основания футбольного клуба.
Тренер "Зенита": если в Бразилии Клаудиньо бился за выживание, то в "Зените" он борется за чемпионство
Тренер "Зенита" Вильям Оливейра ответил, как развиваться и где найти мотивацию бразильским футболистам петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"