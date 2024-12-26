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Митрофанов: когда я работал в "Зените", клуб никогда не сталкивался с давлением со стороны агентов

Генеральный директор РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, было ли тяжело работать с агентами во времена его периодa в петербургском "Зените".
Фото: официальный сайт РФС
- Когда я работал в "Зените", наш клуб никогда не сталкивался с проблемой давления со стороны агента. Мы всегда умели договариваться и решать любые вопросы. - передают слова Митрофанова "Известия".

Митрофанов был генеральным директором "Зенита" с 2007 по 2017 год. В октябре 2022 года Митрофанов решением исполкома РФС стал новым генеральным секретарем организации.

Клуб с берегов Невы в этом сезоне РПЛ в 18 турах одержал 12 побед и трижды сыграл вничью, в трех матчах коллектив Сергея Семака потерпел поражение. "Зенит" имеет в своем активе 39 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице.

После возобновления РПЛ в весенней части чемпионата сине-бело-голубые на своем поле примут ЦСКА, матч 19-го тура РПЛ пройдет в марте 2025 года.

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