«Что касается Ракова, то недавно мы обсудили его будущее вместе с руководством «Локомотива». Могу сказать, что к нему есть интерес со стороны других клубов, но железнодорожники хотят, чтобы Вадим поехал на первые сборы. Думаю, по его итогам будет принято решение. Если главный тренер не сможет ему гарантировать игровое время, то мы будем искать варианты», — цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Вадим Раков в этом сезоне принял участие в 16 матчах во всех турнирах за «Локомотив», в которых он забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Для воспитанника «Локомотива» это уже третий сезон на высшем уровне. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 800 тысяч евро. Трудовое соглашение 19-летнего игрока рассчитано до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает пятое место, имея в своём активе 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего четыре очка. 28 февраля «Локомотив» проведёт свой первый матч после зимнего перерыва, встречаясь с махачкалинским «Динамо».
Агент Ракова высказался об интересе к игроку "Локомотива" со стороны других клубов
Футбольный агент Владимир Кузьмичев заявил, что игрок «Локомотива» Вадим Раков отправится на сборы с основной командой, несмотря на интерес со стороны других клубов.
Фото: ФК "Локомотив"